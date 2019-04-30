Sarkıntılıktan 1 yıl 8 ay hapis
BAKIRKÖY’de, oturduğu sitede çalışan kadın güvenlik görevlisi İ.A.’ya (41) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’de delil yetersizliği nedeniyle beraat eden eski milli futbolcu Ümit Karan’ı istinaf mahkemesi ‘sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada sanık Ümit Karan “Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir” dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını da iddia etti. Müşteki İ.A.’nın avukatı Işıl Gülümser ise müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, “Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Bu olay, çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır” dedi.
Mahkeme, Karan’a oyçokluğu ile ‘sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken üye hâkim Kadir Erdal, beraat yönünden görüş bildirerek çoğunluk kararına muhalefet etti. Ümit Karan, Yargıtay’ın cezayı onaması halinde cezaevine girecek.
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