Şarkıcıya kanlı dayak karakolluk oldu... Bıçaklı video, çıplak fotoğraflı montajlar

SILANAZ Pilsin (38) solist olarak bir dizi mekânda sahne alıyor. Pilsin, yurtdışında da sahne alıyor. Gönül D. (34) ise emniyet ifadesine göre halk müziği sanatçısı. D. de bir dizi mekanda sahne alıyor. Bir diğer isim Saadet Ç. (33) ise, emniyet ifadesine göre muhasebeci. Üç ismin tanışıklıkları 2 yıl kadar öncesine dayanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, taraflar arasındaki gerilim Kasım ayında tırmandı. İddiaya göre Gönül D.’nin Instagram hesabındaki arkadaşları ve ailesine çeşitli fotoğraflar gönderildi. D.’nün yüzünün photoshop ile monte edildiği çıplak fotoğrafların yanı sıra D.’nin GSM numarası çeşitli sitelerde paylaşıldı. D.’nin iddiasına göre, söz konusu paylaşımları Pilsin ve Ç. yaptı.



Yüzü kan içinde kalan Pilsin, devlet hastanesinde iki ayrı rapor aldı.



Pilsin, geçen 10 Aralık akşamı Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikâyet başvurusunda bulundu. İfadeye göre, 8 Aralık akşamı Pilsin ve eski sevgilisi Av. İ. A. Bahçeşehir Esenkent yolu üzerindeki bir restoranda buluştu. İkili bir süre konuştuktan sonra A., Pilsin’i bir yere götüreceğini söyleyince restorandan ayrıldılar. Pilsin, yola çıktıktan bir kaç dakika sonra D.’nin evine doğru götürüldüğünü fark etti. Pilsin’in iddiasına göre D., Avukat A.’nın cep telefonuna konum attı.



Pilsin, solist olarak Türkiye'de ve yurtdışında sahne alıyor.





KARANLIK BİR YERDE DURDU

Pilsin emniyet ifadesinin devamında“Bu konuma doğru gitmeye başladı. Ben de yalvardım beni oraya götürmemesi için. Ama dinlemedi. En son, adresini bilmediğim karanlık bir yerde durduk” dedi. Pilsin, kısa bir süre sonra, durdukları yere başka bir aracın da geldiğini belirterek şunları söyledi: “Gönül isimli şahıs araçtan indi ve geldi arka koltuğa oturdu. Ben kapıyı açıp dışarı çıkmaya çalıştım. O esnada topuz olan saçımı tuttu ve çekti. Birden kafam geriye doğru gitti ve şoka girdim. Saçlarımı, yüzümü her tarafımı arkadan çizmeye, yolmaya ve vurmaya başladı. Ben arkama bile dönemedim. O sırada, diğer araçtan bir kadın şahıs daha indi ve kapıyı açarak bana vurmaya başladı. Hem Gönül isimli şahıs hem diğer bayan şahıs iki taraftan da bana vurmaya başladı. İ. de hiçbir şey yapmadı başta.”

ESKİ SEVGİLİM TUZAK KURDU

Pilsin ifadesinde bir süre sonra Avukat A.’nın araya girmesi ile kendisini darp eden kişilerden kurtulduğunu belirtti. Pilsin, A.’nın aracına binerek olay yerinden kaçtığını ve gittiği petrol istasyonundan yüzünü yıkadığını belirtti. Olaydan sonra Esenyurt Devlet Hastanesinde iki ayrı rapor alan Pilsin için hazırlanan adli muayene raporunda, darp edildiğine ilişkin bulgulara yer verildi. Raporda, Pilsin’in yüzünün çeşitli yerlerinde çizikler olduğu, boyun bölgesinde ödem oluştuğu, bacağında ve belinde de çizikler oluştuğu kaydedildi. Pilsin, D.’nin yanı sıra, kendisine tuzak kurduğunu söylediği eski sevgili Avukat İ. A. hakkında da şikâyetçi oldu.



Gönül D., emniyet ifadesinde montaj fotoğraflarının paylaşıldığını belirterek Pilsin ve Ç.'yi suçladı.

MONTAJ FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞTILAR

Gönül D. ise 13 Aralık akşamı alınan emniyet ifadesinde, Pilsin’e yönelik darp olayına karışmadığını söyledi. D. halk müziği sanatçısı olduğunu belirterek ifadesinde “Bu şahıs (Sılanaz Pilsin) yaklaşık 1 ay önce Instagram hesabımdan olan yakın arkadaşlarım ve akrabalarıma, benim üzerime montaj yapılmış çıplak fotoğrafları arkadaşı Saadet Ç. ile beraber Instagram üzerinden herkese göndermişler. Ayrıca numaram tüm forumlarda sitelerde paylaşılmış. Bir ay önce her yerden bir sürü telefonla arandım, bu montaj fotoğraflar yüzünden rahatsız edildim. Bu durumu 12 Kasım 2018’de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ederek bildirdim. 8 Aralık akşamı İ. isimli şahıs beni arayıp, Sılanaz’ın eski sevgilisi olduğunu, bu fotoğrafları Saadet isimli bir kadının attığını, Sılanaz’ın bu işle bir alakası olmadığını söyledi. Ben de bu durumu kesinlikle kabul etmedim. Kendisinin gönderdiğine eminim. Benimle görüşmek istedi, ben de kesinlikle gitmedim” dedi. D., Pilsin’in kendisine iftira attığını belirterek hakkında şikayetçi oldu.



Saadet Ç., kendisine gönderilen bıçaklı video sonrası emniyete başvurdu.





BIÇAKLI VİDEO GÖNDERDİ

Muhasebeci olduğunu belirten Saadet Ç. ise 13 Aralık akşamı polis merkezinde verdiği ifadede Gönül D. hakkında şikayetçi oldu. Ç., D.’nin kendisine gönderdiği video mesajında ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Ç.’nin emniyet ile paylaştığı videoda uzun bir bıçağın da yer aldığı anlaşıldı. Ç. ifadesinde “Nişanlımın eski kız arkadaşı ve çalışanı olan Gönül D.,bana mesaj göndererek, ‘seni öldüreceğim. Seni, arkadaşından da beter edeceğim. Seni her yerde arıyorum, elime geçirdiğimde ölümün benim elimde olacak’ şeklinde sözlerle bana hakarette ve tehditte bulunuyor. Aynı zamanda pornografik fotoğraflara benim yüzümü montaj yapıp bana mesaj atıyor ve açmış olduğu 3 ayrı Instagram hesabından sürekli olarak pornografik resimlere benim yüzümü montajlayarak yayınlıyor. 10 Aralık akşamı saat 23.30 sıralarında, bana bıçaklı bir tehdit videosu gönderdi” dedi.



Saadet Ç., Gönül D.'den geldiğini söylediği bıçaklı videoyu emniyete sundu.



DOSYA SAVCILIĞA GİTTİ

Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından hazırlanan dosya 14 Aralık’ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Emniyetin gönderdiği dosyanın yanı sıra Sılanaz Pilsin adına savcılığa yapılan başvuruda, Pilsin'in ölümle tehdit edildiği, çalıştığı iş yerleri aranarak iş yapmasının engellendiği kaydedildi. Savcılık şikayet başvurusunda Gönül D.’nin, Pilsin’e yönelik ‘Ölümle tehdit’, ‘Hakaret’, ‘Kasten yaralama’, ‘Cinsel taciz’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarını işlediği öne sürüldü.



Sılanaz Pilsin ve Saadet Ç. aleyhine oluşturulan paylaşımlar, sahte profiller açılarak paylaşıldı.





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