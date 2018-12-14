Şarkı sözleri Zarok’u yaktı
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Bakan Ersoy’a RTÜK’ün Zarok TV’ye ceza vermesine neden olan “Gula min Cizîra Botane” ve “Kurdistan Pirr Şerîn e” şarkılarını sordu.
Şarkıların Kürt halkı tarafından yıllardır söylendiğini belirten Sarısaç önergesinde “Kürtler arasında yıllardır söylenegelen “Gula min Cizîra Botane” ve “Kurdistan Pirr Şerîn e” adlı Kürtçe şarkılarda geçen “Kürdistan” ifadesinden dolayı Zarok TV’ye ceza verilmesinin hukuki gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti.
YILLARDIR SÖYLENEN ŞARKILAR
Önergeyi yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV’nin ceza almasına neden olan sözleri açıkladı: “Şarkılarda ‘Benim gülüm Cizre Botan’dır. Kürdistanın içindeki bir çiçektir’, ‘Kürdistan çok tatlıdır. Komplesi göl ve kuyudur’ sözleri yer alıyor. Bu ifadeler, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un Yayın Hizmeti İlkeleri maddesinde yer alan ‘Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz’ hükmünü ihlâl etmiştir.” m Umut ERDEM / ANKARA
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