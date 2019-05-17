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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.05.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti...Ünlü isimler de tepki gösterdi

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İstanbul Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i telef oldu. Durumu ağır olan 2 köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi sürerken, şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ünlü isimler köpeklerin zehirlenerek telef olmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 07.30 sıralarında Sarıyer Uskumruköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Erçin ve Çiğdem Doğru çifti sabah saatlerinde cinsleri “Setter”, “Poenter”, “Kurzuar” olan ve “kuşçu” diye tabir edilen “Nero”, “Hector” ile “Lena” isimli av köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkarttı. Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerini barınaklarına alan çift ardından evlerine geçti.

Ancak 1 saat sonra bahçıvan içerideki köpeklerin titrediğini ve ağızlarından köpük geldiğini fark etti. Bunun üzerine Doğru çifti, köpeklerini çevredeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Klinikte veteriner hekim Yusuf Keşir’in yaptığı müdahale sonucunda köpeklerin, “methaldehit” diye bilinen ve bahçelere zarar vermemesi için kullanılan salyangoz zehri yediklerini tespit etti.

Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti...Ünlü isimler de tepki gösterdi

Köpeklerden biri telef oldu, 2’sinin durumu ağır

Hekimin müdahalelerini sürdürdüğü esnada önceki gün 06.00 sıralarında köpeklerden “Nero” telef oldu. Diğer köpeklerin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan köpeklerin can çekiştiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpek yere yatarak can çekişiyor. Bir süre sonra bahçıvan gelerek köpekleri dışarıya çıkartıyor.

Olayın ardından Çiğdem Doğru, Zekeriyaköy Şehit Münür Alkan Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Doğru’nun yaşananları anlatarak ifade vermesinin ardından polis, sokağa zehri bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti...Ünlü isimler de tepki gösterdi
Ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi

Öte yandan çift, zehirlenen köpeklerin veteriner kliniğindeki son fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Köpek katliamlarının bir an önce son bulmasını isteyen çifte vatandaşlardan destek geldi. Behzat Uygur, Ercan Saatçi ve Esra Erol gibi ünlü isimler de fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayvan katliamlarının son bulmasını istedi.

Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti...Ünlü isimler de tepki gösterdi


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