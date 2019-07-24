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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA)
24.07.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Sarıyer'de belediye otobüsü önce cipe sonra da ağaca çarptı: 4 yaralı

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Sarıyer'de belediye otobüsü önce cipe sonra da ağaca çarptı: 4 yaralı

İstanbul Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, ara sokaktan yola çıkan cipe çarptı. Otobüs ağaca çarparak durabilirken kazada otobüsteki ve cipteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniköy, Köybaşı Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tarabya'dan İstinye istikametine giden Özcan Bozkurt yönetimindeki İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait belediye otobüsü seyir halindeyken bir anda yan sokaktan 34 DE 7086 plakalı cip yola çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs önce cipe ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak, durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüsün içerisindeki Türkmenistan uyruklu Mihriban Allahverdi, cipin sürücüsü İmdat Arslani, İlker ve Rahmi Koca vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Kazanın görgü tanığı Hüseyin Akın, "Otobüs normal yolunda gidiyordu. Sağ taraftan yaşlı amcanın kullandığı cip yola çıkıyor. Otobüs duramayarak cipe çarpıyor. Ben geldim kaza yerine insanlık görevimi yaptım. Cip sürücüsünün başı kanıyordu. Buradaki eczacı arkadaş sağ olsun pansuman malzemesi verdi. Bende yaralıya tampon yaptım" dedi.

Sarıyerde belediye otobüsü önce cipe sonra da ağaca çarptı: 4 yaralı

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