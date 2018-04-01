Sarısülük Kütüphanesi’ne ‘izinsiz eğitim’ mührü

Seyran Umut Halkevi’nde mühürleme işlemi sırasında karara tepki gösteren Halkevleri üyesi dört kişi gözaltına alındı. Halkevleri Hukuk Dairesi’nden Avukat Sercan Aran, Halkevleri’nin “işyeri” olarak nitelendiğini ve buna göre mühürlendiğini belirterek, şunları söyledi: “Valilik kendince Halkevleri’ne dershane veya özel okul muamelesi yaparak kapatmaya çalışıyor. Burası dernek ve eğitim öğretim faaliyeti yapılmıyor. Valilik de bunun bilincinde. Fakat Emniyet’in 27 Mart tarihli raporunda şubelerde eğitim öğretim faaliyeti yapıldığı kanaatine varıldığı belirtiliyor ve bu rapor gerekçe gösterilerek mühürlemeye çalışıyorlar. Derneklerin mühürlenmesi, denetlenmesi ayrı bir usule tabidir. Bu anlamda yapılan kapatma hukuksuzdur.”