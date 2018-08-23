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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İDRİS EMEN
23.08.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Sarı mercan yeni evinde

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr

Sivriada’da nesli tükenmekte olan sarı mercanlar özel bir yöntemle 13 kilometre uzaklıktaki Balıkçı Adası’na (Neandros) nakledildi. Başarıya ulaşan Türkiye’nin ilk mercan nakline TÜBİTAK ve bakanlık da destek veriyor.

Günden güne kirlenen Marmara Denizi, 59 mercan türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak inşaatlar, kentsel atıklar ve insan faktörü birçok türü tehdit ediyor. Yassıada’da süren inşaatlar nedeniyle çevredeki mercanlar ölmeye başladı. Bilim insanı ve gönüllülerden oluşan bir grup, yakın zamanda inşaat çalışması başlatılacak olan Sivriada mercanlarının aynı akıbete uğramaması için devletin de desteğini alan bir girişim başlattı.

‘ADAMER’ adında bir sivil inisiyatif kuran grup Sivriada’daki sarı mercanları kurtarmak için İspanya’da geliştirilen bir modeli örnek aldı. Daha önce İspanya’da bir gümrük noktasında yakalanan mercanların özel bir yöntemle başka bölgelere nakledildiğini öğrenen ADAMER gönüllüleri aynı yöntemi Sivriada çevresindeki sarı mercanlar için de uygulamaya karar verdi.

Sarı mercan yeni evinde

ÖZEL BİR YAPIŞTIRICI KULLANILDI

Sivriada çevresinde bulunan mercanların yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Büyükada’nın güneyindeki Balıkçı Adası’na (Neandros) taşınması için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. 9 ayda Sivriada çevresinde bulunan 90 mercandan parçalar alınarak Balıkçı Adası yakınındaki bir bölgeye nakledildi. Projenin yüzde 90 oranında başarılı olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı’ndan Öğretim Üyesi Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın mercanların nakledilme hikayesini şöyle anlattı: “İspanya’da nakil yapan ekiple fikir alışverişi yaptıktan sonra mercanları nakledeceğimiz bölgeyi belirledik. Dalgıçlar ortalama 20-25 metre derinlikte bulunan mercan kolonilerinden parçalar alarak kavanozlara yerleştirdi. Mercanları Balıkçı Adası’nda bulunan bir bölgede kaya yüzeyine özel bir yapıştırıcıyla yerleştirdik.”

Sarı mercan yeni evinde

HER AY KONTROLLERİ YAPILIYOR

Türkiye’de ilk kez mercan nakli gerçekleştirildiğini söyleyen proje başkanı Volkan Narcı ise nakil sonrasında rutin kontrol işlemi uyguladıklarını söyledi: “Şu ana kadar 90 mercandan parça alarak taşıdık. Ayda bir kere mercanları kontrole gidiyoruz. Üzerinde bakteri olup olmadığına bakıyoruz. Ölçülerini alıp fotoğraflarını çekiyoruz. Topladığımız verileri daha sonra üniversiteye yolluyoruz. Onlar da değerlendirme yapıyor.”

Geçen hafta Marmara Denizi’nde dalış yaparak nakledilen mercanları kontrol eden Serco Eksiyan ise “Mercanları kurtarma projesi kapsamında şu ana kadar yaklaşık 50 kez dalış yaptım. Nakledilen mercanların durumu gayet iyi görünüyor. Çektiğimiz görüntüleri ve topladığımız verileri üniversitelere yollayacağız” dedi.

Sarı mercan yeni evinde

200 MERCAN DAHA NAKLEDİLECEK

Başka mercanların nakledilmesi için yeni bir proje daha başlatıldı. TÜBİTAK’ın finansal desteğiyle eylül ayında başlayacak proje kapsamında 200 mercandan alınacak parçaların Balıkçı Adası’na nakledileceğini söyleyen Dr. Eryalçın, “Ne kadar nakil yaparsak o kadar iyi. Ayrıca nakil için parça aldığımız mercanların kolonileri yerinde duruyor. Nakil sırasında mercan kolonilerine de zarar vermiyoruz” diyor. Projenin devamlılığı için uzun süreli fon arayışında olduklarını söyleyen Volkan Narcı ise, “Mercanları kurtarmak için uzun süreli projeler üretmeliyiz. Mercanlar için en büyük tehlike gırgır tekneleri. Nakil yaptığımız bölgenin koruma alanı ilan edilmesini ve balıkçılığa kapatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sarı mercan yeni evinde

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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