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    Saraylar zamlandı

    ANKARA
    01.06.2018 - 23:54 | Son Güncelleme:

    GİRİŞ ücreti daha önce 2.5 TL olan Milli Saraylar’a ait köşk, kasır ve müzelere giriş yüzde 100 artışla 5 TL’ye yükseltildi.

    Dolmabahçe Sarayı’nın ziyaret ücreti de 15 TL artarak, Türk vatandaşları için 45, yabancılar için 90 TL oldu. Meclis Başkanlık Divanı kararıyla yapılan bu ücret artışlarına sesli rehberlik hizmetinin getirdiği maliyet gerekçe gösterildi. 

    Etiketler: Milli Saraylar , Zam , gazetehaberleri , gündem
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