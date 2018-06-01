Saraylar zamlandı

Dolmabahçe Sarayı’nın ziyaret ücreti de 15 TL artarak, Türk vatandaşları için 45, yabancılar için 90 TL oldu. Meclis Başkanlık Divanı kararıyla yapılan bu ücret artışlarına sesli rehberlik hizmetinin getirdiği maliyet gerekçe gösterildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.