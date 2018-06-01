Saraylar zamlandı

Dolmabahçe Sarayı’nın ziyaret ücreti de 15 TL artarak, Türk vatandaşları için 45, yabancılar için 90 TL oldu. Meclis Başkanlık Divanı kararıyla yapılan bu ücret artışlarına sesli rehberlik hizmetinin getirdiği maliyet gerekçe gösterildi.