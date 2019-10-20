Sarayın sehpasında ‘taşlar yerine oturuyor’
Dünyanın dört bir yanından getirilen değerli taşların kullanıldığı Dolmabahçe Sarayı’ndaki Floransa yapımı tarih eser sehpa, restore edilerek orijinal haline kavuşturuluyor.
Tac Mahal’deki işçiliğe benzer Hint taş kesme sanatıyla yapılan sehpanın tahrip olan kısımlarında taşlar yerine oturtuluyor. Sehpanın üzerinde, dünyanın farklı ülkelerinden getirilen malakit, lapis lazuli, jasper, havlit gibi değerli taşlar bulunuyor. Milli Saraylar Koleksiyonu'na ait eserlerin restore edildiği Yıldız Şale Köşkü’ndeki Porselen-Cam Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi’nde, çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Analiz edilip ihtiyaca göre restore edilen eserler, eski haline getirildikten sonra ait oldukları yerlere gönderiliyor.
BAZEN YILLAR SÜRÜYOR
Porselen-Cam Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Restoratör Aysun İğde, ilk günkü formunu zamanla kaybeden sehpanın itinayla onarımını yapıyor. Milli Saraylar Koleksiyonu’ndaki eserleri 10 yıldır restore eden İğde, her parçayı değerlendirdiklerini, analiz sonucu elde ettikleri veriler doğrultusunda parçaların aslına en uygun şekilde olan malzemeleri araştırdıklarını söyledi. İğde, sehpanın restorasyon süreciyle ilgili şunları söyledi:
“Sehpanın üzerinde farklı bölgelerden elde edilmiş farklı değerli taşlar var. Onların kesilerek yapıldığı bir süsleme sanatı. Floransa üretimi bir sehpa fakat Hint sanatı. Farklı değerli ve kıymetli taşlar var. Bu objemiz için ayrıca özel bir mikro ve makro düzeyde analizler talep ettik. Bundan sonra kullanılan malzemenin ne olduğuna ulaştık. Günümüzde kullanabileceğimiz ona en yakın doğallıkta kemik tutkalına karar verdik. Obje kırılırken genleşmeye uğradığı için tekrar bütünlendiğinde tam oturmayabiliyor. O yüzden kullanacağımız yapıştırıcı bizim için çok daha özel olmalı ki bu boyutu tutturduğumuzda daha sonraki yıllarda herhangi bir genleşmeye sebep olmasın. O yüzden en doğal olanlarından olanlarını seçiyoruz. Parçaların tamamlanmasının ardından tekrar geriye alınıp organik tutkalımızla işlemimize devam edeceğiz. Restorasyon süreci eserin mukavemetine, durumuna, yılına göre değişiyor. Bazen 3 ila 6 ayda tamamlanacak eserler, bazen yıllar sürecek eserler de oluyor.”
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