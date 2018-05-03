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    'Sarallar'ın önemli ismi İlyas Alaaddin Saral yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    03.05.2018 - 18:32 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, Sarallar grubunun yönetici kadrosundan İlyas Saral, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında açılan dava kapsamında yakalama kararı bulunan İlyas Alaaddin Saral'ın Eyüp'te gözaltına alındığı ve Emniyete götürüldüğü bildirildi.

    Sedat Şahin ve Saral grubu arasında yaşanan olayların ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin ve Burhanettin Saral arasındaki husumet nedeniyle geçmişte kanlı hesaplaşmaların yaşandığı, 19 Mayıs 2016 günü Sedat Şahin'in villasında öldürülmeye teşebbüs edilmesi ve saldırıda Şahin'in kayınvalidesi Gülçin E.'nin vurulmasıyla, iki grup arasındaki husumetin yeniden başladığı belirtildi.

    İddianamede, 6 Haziran 2016 tarihinde Kağıthane'de İbrahim Akyıldız, 9 Ağustos 2016 tarihinde Abbas Ata ve 30 Kasım 2016'da ise Yakup Çelik'in, Sedat Şahin grubu tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddianamede, Sedat Şahin, Mehmet Şahin, Emrah Topal, Oktay Öztürk (Sadettin oğlu) ve Serkan Şahin'in suç örgütü yöneticisi oldukları ve 3 kişinin öldürülmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında, 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.

    İddianamede, Burhanettin Saral ile firari sanıklar Barış Saral ve İlyas Saral'ın suç örgütü yöneticisi olduğu ve örgütün tüm eylemlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle, Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasında Şahin'i ve kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıldan 40 yıla, bir kişinin öldürülmesi suçundan ise müebbet hapis cezası isteniyor.

     

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    Etiketler: Sarallar , alaattin saral , Son dakika , Operasyon , gündem
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