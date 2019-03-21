Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
GeriGündem Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
21.03.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulan sanık Ziya Tasalı'nın yeniden yapılan yargılaması karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, müşteki Bexiada Jimenez ve Aile Bakanlığı avukatları katıldı. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı, sanığın tamamlanmamış suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti. 

"ÖLDÜRDÜM AMA TECAVÜZ ETMEDİM"

Sanık Ziya Tasalı son savunmasında, "Maktüleyi öldürdüğüm doğrudur. Ancak tecavüz etmedim. Böyle bir niyetim yoktu. Beraatimi talep ederim" dedi.  

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı hakkında "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Tasalı'yı "Hırsızlık" suçundan 4  yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

CİNAYET 6 YIL ÖNCE İŞLENMİŞTİ

ABD’li Sarai Sierra’nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013’te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti.

Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014’te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sarai Sierra’yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Demiryolu ulaşımı için önemli kararı duyurdu

'Üç vatandaş geldi ihbar etti, başka illere de sıçrayacak'

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Beyazıt'taki feci kazada öğretim görevlisinin iki ayağı koptu! Şoke eden iddia