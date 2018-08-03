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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN / DHA
03.08.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Sapıklıkla suçlanan amca kendini böyle savundu!

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Sapıklıkla suçlanan amca kendini böyle savundu!

Bursa’da, lise öğrencisi K.Ö.'nün (16), kendisini taciz ederken söylediği sözleri cep telefonuyla kaydedip, şikayetçi olması üzerine tutuklanan amcası S.Ö.'nün (51) 'cinsel istismar' ve 'cinsel taciz' suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık S.Ö., savunmasında, "Ben ömrüm boyunca insanlara iyilik yapmış bir insanım. Yeğenime de uzun yıllar amcalık ve babalık yaptım" diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Market işletmecisi S.Ö., iddiaya göre, ilk kez 2015 yılında, henüz 13 yaşında olan yeğeni K.Ö.'ye para karşılığında birlikte olmayı teklif ederek, tacizde bulundu. S.Ö., 2018 yılının Ocak ayında ise restorana götürdüğü yeğenini yine sözle taciz etti. S.Ö.'nün, şubatta tekrar buluştuğu yeğenine bu kez otomobilde cinsel istismarda ve tacizde bulundu. K.Ö., araçta, amcasının kendisini taciz ederken söylediği sözleri cep telefonuyla kaydederek, durumu ailesine anlattı.

32 YIL HAPİS TALEBİ

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan S.Ö.'nün, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' suçlarından 32 yıl hapsi istenen sanık S.Ö. ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada, ilk iki olayın ardından amcasının tacizini kanıtlamaya karar verdiğini, bunun için üçüncü kez buluştuğunu ve hem elle hem de sözle taciz edilirken ses kaydı aldığını anlatan K.Ö. ise bu duruşmaya katılmadı.

SES KAYDI DÖKÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

​Duruşmada, tutuklu sanığın, yeğenine tacizde ve istismarda bulunduğuna ilişkin ses kaydı dökümünün yer aldığı bilirkişi raporu okundu. Sanık S.Ö., savunmasında, kendisine komplo kurulduğunu, olaydan sonra kızın ağabeyinin ses kaydı karşılığında kendisinden 20 bin TL talep ettiğini ileri sürdü. S.Ö., yeğeniyle ilgilenmesini, onun annesinin kendisinden istediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"K.Ö.'ye 2 yıl boyunca  maddi ve manevi olarak destek oldum. Yeğenimin toplum ahlakı ile bağdaşmayacak hal ve hareketlerine şahit oldum. Bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olmaya çalışıyordum. Anne ve babasını boşanmaktan vazgeçirdim. Bir defa benden 2 bin lira istedi.  Vereceğim para ile erkek arkadaşıyla tatile gitmiş. Ben ömrüm boyunca insanlara iyilik yapmış bir insanım. Yeğenime de uzun yıllar boyunca amcalık ve babalık yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık S.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

 

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