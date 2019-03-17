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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Sapık kurye! Hamburger siparişi vermişti

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Sapık kurye! Hamburger siparişi vermişti

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Zeliha K. isimli bir kadın, gece karnı acıkınca ünlü bir hamburger firmasından yemek siparişi verdi. Yemek siparişinin ardından siparişi getiren kurye kadına mesajlar atarak cinsel tacizde bulundu. Taciz ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimleri kısa sürede kuryeyi tespit etti. 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Mecidiyeköy'de yaşayan Zeliha K. (34), gectiğimiz aylarda gece geç bir saatte acıkınca ünlü bir hamburger firmasından sipariş verdi. Zeliha K.'nın siparişini 25 yaşındaki kurye İbrahim T. getirdi.

Siparişin gelmesinin ardından her şey normal görünürken, ilerleyen saatlerde Zeliha K. dehşeti yaşadı.

İbrahim T. iddiaya göre sipariş veren kadının kişisel bilgilerini sipariş detaylarından gizlice aldı ve cinsel taciz içerikli mesajlar göndermeye başladı.

Aldığı mesajlar karşısında şoke olan kadın, İbrahim T.'nin kendisini açıkça ifşa etmesi üzerine şirket yetkililerine durumu bildirdi.

Kadının ihbarı sonrası durum aynı zamanda savcılığa intikal etti. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kuryenin ifadesi alındı.

İbrahim T.  olayı reddederek genç kadını tanımadığını, kendisine sipariş götürdüğünü hatırlamadığı ve mesajları kendisinin atmadığını söyledi.

Savcılık mesajın atıldığı numaranın İbrahim T.'ye kayıtlı olduğu ve olay günü söz konusu saatlerde aynı numarayla başka görüşmeler yaptığını kaydederek cinsel taciz suçundan iddianame düzenledi.Cinsel taciz suçundan 3.5 yıla kadar hapsi istenen İbrahim T. ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (17.03.2019)
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