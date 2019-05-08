Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 8 Mayıs Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda kura ile çekilişi düzenlenen Şans Topu'nun 8 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği Şans Oyunu'nun 934. hafta çekilişi ile ikramiye kazandıran iller ve numaralar belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 8 Mayıs Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
Noter huzurunda MPİ tarafından çekilişi tamamlanan Şans Topu oyununun 934. hafta sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 1 kişi, 637 bin 3 lira 50 kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bazı vatandaşları zengin olma hayaline kavuşturan Şans Topu'nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 8 Mayıs tarihli Şans Topu'nun 934. hafta çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
8 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Saat 21.15’te başlayan kura ile, Şans Topu oyununun 934. hafta çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi internet sayfasında yaptığı açıklama ile duyuruldu. Şans Topu'nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
7,10,20,29,31+14
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ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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