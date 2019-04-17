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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 17 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 17 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

Her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda 17 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta kazandıran talihli numarala belli olurken, bazı vatandaşlar zengin olma hayaline kavuştu. Peki, Şans Topu'nun 931. hafta çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 17 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde tamamlanan çekilişle 17 Nisan 2019 tarihli  Şans Topu oyununda kazandıran numaralar belli oldu. Geçen haftaki Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 217 bin 603'er lira ikramiye kazanmıştı. Peki, noter huzurunda yapılan çekilişle Şans Topu'nun 931. hafta çekilişinde hangi  talihli numaralar kazandırdı? İşte, 17 Nisan tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar....

17 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Ankara'da saat 21.5'te başlayan çekilişle Şans Topu'nun 931. hafta çekilişinde kazandıran şanslı numaralar açıklandı. 17 Nisan 2019 tarihli Şans Topu'nda ikramiye kazanan numaralar şunlar oldu;

10,18,22,28,31+3

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | 17 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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 GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 2 bin 838'er lira, 4 artı 1 bilen 199 kişi 328'er lira, 4 bilen 2 bin 422 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 95 kişi 18 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 183 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 504 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 151 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye aldı.

 

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