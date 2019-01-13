Şanlıurfa’ya harekât merkezi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusuna yönelik harekât kararlılığını net şekilde vurgulamasından sonra askeri kanat ve devletin ilgili sivil birimlerinde Suriye hareketliliği hızlandı.
Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, olası harekâtla ilgili kara kuvvetleri harekât merkezi Şanlıurfa’da oluşturuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının önceki gün Şanlıurfa ziyaretinde harekât merkezinde kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapıldı. Şanlıurfa’da Fırat Kalkanı ve Zaytin Dalı harekâtlarında önemli görevler üstlenmiş 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı var. Diyarbakır’dan Kamışlı karşısındaki Mardin-Nusaybin’e de ek birlikler gönderildi.
HATAY’DA İDLİB TOPLANTISI
Akar, Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Şanlıurfa’nın ardından bir başka hareketli noktaya, İdlib’le sınırı olan Hatay’a geçerek burada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’la bir araya geldi. Toplantıda, İdlib’de yılbaşından bu yana El Kaide bağlantılı terör örgütü HTŞ’nin, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (UKC) karşı bölgede elde ettiği kazanımlar görüşüldü.
AKAR: RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR
Esad rejiminin HTŞ’nin bölgeye sızmasına sağladığı katkılar, HTŞ’nin elindeki silahlar, örgüte yeni katılımlar ile yeni komuta kademesinin kimlerden oluştuğuna dair istihbarat birimlerinin hazırladığı ayrıntılı raporlar değerlendirildi. Bölgedeki TSK unsurlarının durumu ve Soçi mutabakatı uyarınca Rusya ile yürütülen işbirliği de bu kritik toplantıda görüşüldü. Akar, “Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor” dedi. Akar, Güler ve Dündar daha sonra Hatay’daki sınır birliklerini denetledi.
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