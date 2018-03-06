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    Şanlıurfa'da silahlı kavga! Yaralılar var...

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

    Olay, öğle saatlerinde Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir grup, 41 H 0897 plakalı otomobil ile geldikleri kahvede, aralarında alacak- verecek nedeniyle husumet bulunan kişilerle tartıştı. Tartışma, kısa sürede sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi, tabanca ve sopa darbeleriyle yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

    Olay yerine gelen çok sayıda polis, inceleme yapıp kavgaya karıştığı saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

     

    Etiketler: şanlıurfa , silahlı kavga , saldırı
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