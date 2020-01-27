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AA
Haber GiriÅŸ: 27.01.2020 - 11:54,Son GÃ¼ncelleme:/

ÅžanlÄ±urfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralÄ±

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ÅžanlÄ±urfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 4 asker yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,ÂÅžanlÄ±urfa 20. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait askeri araÃ§, KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esi KÃ¼Ã§Ã¼k AlanlÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada araÃ§ta bulunan 4 asker yaralandÄ±.Â YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

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