Sanki ‘Yüzüklerin Efendisi’ setindeyiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminden benzetmelerle eleştirdi. Akşener, “Memleketi ‘Orta Dünya’ya çevirdiler. Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz. Yüzük, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; Sayın Erdoğan, yüzüğün sahibi. Almış yanına, ak sakallı Saruman’ı, Damat Gollum’u ve inşaatla uğraşan 5 Nazgul’u, mutlak gücün, mutlak iktidarın peşinde. Millet perişan, farkında değil. Türkiye uçurumun eşiğinde, umurunda değil. Gel, bu güç sevdasından vazgeç Sayın Erdoğan. Hem kendi iyiliğin hem de milletimizin iyiliği için gel, bu yüzükten vazgeç” dedi.
Akşener, İYİ Parti’nin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda özetle şu mesajları verdi:
“Bir toplumun medeniyet ölçüsü, o toplumun dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklardır. Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir.
EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. Kademeli bir çözüm planı mümkün. Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir. Türkiye’nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkânları var. EYT’li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı gibi zor değil.”
TOLKİEN’İN KAHRAMANLARI
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hükümeti İngiliz Yazar J.R.R. Tolkien’in ünlü kitabı ‘Yüzüklerin Efendisi’nin sinema uyarlamasına gönderme yaparak eleştirdi. ‘Orta Dünya’ isimli coğrafyada geçen hikâyede Saruman, Orta Dünya’yı ele geçirmeye çalışan büyücü olarak karşımıza çıkıyor.
Gollum karakteri de kitapta geçen yüzükten etkilenen ve onu ele geçirmeyi hedefleyen bir varlık olarak tasvir ediliyor. Nazgullar ise Orta Dünya’yı ele geçirmeye çalışan ve ‘Karanlıklar Efendisi’ diye adlandırılan kara büyücü Sauron’un hizmetkârları olarak hikâyede yer alıyor.
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