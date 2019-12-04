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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
04.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sanki ‘Yüzüklerin Efendisi’ setindeyiz

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Sanki ‘Yüzüklerin Efendisi’ setindeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminden benzetmelerle eleştirdi. Akşener, “Memleketi ‘Orta Dünya’ya çevirdiler. Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz. Yüzük, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; Sayın Erdoğan, yüzüğün sahibi. Almış yanına, ak sakallı Saruman’ı, Damat Gollum’u ve inşaatla uğraşan 5 Nazgul’u, mutlak gücün, mutlak iktidarın peşinde. Millet perişan, farkında değil. Türkiye uçurumun eşiğinde, umurunda değil. Gel, bu güç sevdasından vazgeç Sayın Erdoğan. Hem kendi iyiliğin hem de milletimizin iyiliği için gel, bu yüzükten vazgeç” dedi.

Akşener, İYİ Parti’nin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda özetle şu mesajları verdi:

“Bir toplumun medeniyet ölçüsü, o toplumun dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklardır. Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir.

EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. Kademeli bir çözüm planı mümkün. Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir. Türkiye’nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkânları var. EYT’li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı gibi zor değil.” 

Sanki ‘Yüzüklerin Efendisi’ setindeyiz

TOLKİEN’İN KAHRAMANLARI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hükümeti İngiliz Yazar J.R.R. Tolkien’in ünlü kitabı ‘Yüzüklerin Efendisi’nin sinema uyarlamasına gönderme yaparak eleştirdi. ‘Orta Dünya’ isimli coğrafyada geçen hikâyede Saruman, Orta Dünya’yı ele geçirmeye çalışan büyücü olarak karşımıza çıkıyor.

Sanki ‘Yüzüklerin Efendisi’ setindeyiz

Gollum karakteri de kitapta geçen yüzükten etkilenen ve onu ele geçirmeyi hedefleyen bir varlık olarak tasvir ediliyor. Nazgullar ise Orta Dünya’yı ele geçirmeye çalışan ve ‘Karanlıklar Efendisi’ diye adlandırılan kara büyücü Sauron’un hizmetkârları olarak hikâyede yer alıyor.

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