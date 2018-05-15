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    Sandığı etkileyecek 3 seçmen profili

    Nuray BABACAN / ANKARA
    15.05.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    ERKEN seçim kararı ve partilerin yaptığı seçim ittifaklarının ortaya çıkmasının ardından siyasi kulislerde yapılan hesaplar ve hazırlıklarda üç başlık dikkat çekiyor; ‘Meclis çoğunluğu, ikinci tur ve partilerdeki yenilenme’. Seçim ittifakı yasasının ittifak yapan partilere verdiği ‘oyların birlikte sayılması’ olanağı, artık muhalefet blok için de bir avantaja dönüştü. Bazı ‘kılpayı’ illerdeki artık oyların sadece iktidar kanadına değil, muhalefet blokuna da avantaj getireceği hesabı yapılıyor. AK Partililer sonucu etkileyecek bu vekil sayısının 40-50 olduğunu savunurken, CHP’lilere göre 80’e kadar çıkıyor.

    HDP BARAJI AŞARSA

    AK Parti kurmayları, HDP’nin barajı aşmasının kendileri için belirleyici olacağını dile getiriyorlar. Bu nedenle muhafazakâr Kürt oylarını korumak için arayışlar sürüyor. AK Parti’deki bir başka endişeyi ise partiye oy veren milliyetçi kökenli seçmenin, ittifak nedeniyle MHP’ye geri dönmesi oluşturuyor.

    Parti, kampanya boyunca bu iki konu üzerinde yoğunlaşarak, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için önlem almayı planlıyor.

    AK Parti’de yapılan analizlerde, sahildeki milliyetçi oyların İYİ Parti’ye gidebileceği, Orta Anadolu’da ise AK Parti ile MHP arasında dağılacağı yorumları yapılıyor. Milliyetçi kökenli seçmenin tercihlerinde, ülkücü ‘duayen’lerin etkili olacağı değerlendiriliyor.

    Yapılan analizlere göre, seçim sonuçlarını etkileyecek 3 seçmen profili çıkartılıyor. ‘Kürtler, ilk kez oy kullanacak genç seçmen ve eğitim düzeyi yüksek kesim’in oy refleksleri sonucu etkileyecek. İlk kez oy kullanacak genç seçmende dengenin muhalefet lehine olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle iktidar partisinin gençlere yönelik politikaları yoğunlaştıracağı belirtiliyor. Seçmenin eğitim düzeyi yükseldikçe oy tercihlerinin değiştiği, orta sınıfın siyasi tercihlerinin değişmediği, alt gelir grubunun ise elde ettiği avantajlara bağlı olarak görüş değiştirdiği ifade ediliyor

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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