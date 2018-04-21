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    'Sandığa gömün' yanıtı

    ANKARA
    21.04.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, isim vermeden “terörle bağını koparmayan parti” tanımıyla HDP’yi işaret ederek, “O partiyi sandığa gömün” dediği iddiasını yanıtladı.

    Bilgen, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Malum partiyi bitireceğiz, kayyumlardan herkes çok memnun’. Çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki, kayyumları aday yapın, görün bakın bu halk kendi seçtiklerine mi sahip çıkıyor, sizin çok iyi hizmet ettiğini söylediğiniz kayyumlara mı?

    (Erdoğan’ın ‘terörle bağını koparmayan parti’ sözleri) Bizim şiddet konusundaki yaklaşımımız çok net. Kendi ikbal kavgalarını bizim üzerimizden yönetmeye çalışıyorlar, ama toplum bunu görüyor, kimin sandığa gömüleceğini de kısa bir süre sonra göreceğiz.” 

    Etiketler: Ayhan Bilgen , HDP , gazetehaberleri , gündem
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