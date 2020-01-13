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DHA-Ali ABLAY
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Sancaktepe’deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

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Sancaktepe’deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

SANCAKTEPE’de bir iş merkezideki 4 dükkandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe, Abdurrahman Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü bir iş merkezinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, bina içerisinde yüzleri maskeli 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Hakan Ş.(41) ve Ekrem A.(37)’nin üzerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, şarjlı matkap, bin 400 lira , 1 Dolar , kol saati, hard disk, flash bellek, 5 tornavida, makas, pense, bıçak, kargaburun, İngiliz anahtarı, yan keski ve alyan anahtarı ele geçirildi. Şüphelilerin bina içerisindeki 4 ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenirken, şüphelilerden Hakan Ş.’nin işyerinden hırsızlık ve mala zarar vermeden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ekrem A.’nın ise ruhsatsız silah bulundurma, işyerinden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp suçlarından toplam 6 suç kaydının olduğu belirtildi.

Şüpheliler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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