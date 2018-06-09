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    Sancaktepe’de kaçırılan çocuk kurtarıldı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.06.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Sancaktepe’de annesi Serpil Uzer’in yanından kaçırılan 5 yaşındaki D.K, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Çocuğu kaçıran Serpil Uzer’in eski eşi M.R.K gözaltına alındı.

    Sancaktepe’de kaçırılan çocuk kurtarıldıSancaktepe’de, Serpil Uzer, 5 yaşındaki oğlu D.K. ile birlikte önceki gün öğle saatlerinde evden çıkmış bir arkadaşına  gidiyordu. Yanına gelen bir kişi D.K’yı omuzuna alarak koşmaya başladı. Serpil Uzer, oğlunu kaçıran eski eşi M.R.K’nın (51) peşinden koştu ancak yetişemedi. Eski eşi, oğlunu da alıp bir otomobile bindi. Serpil Uzer aracın kapısını açmaya çalıştı, ancak başaramadı. Hareket eden otomobilin kapısına tutunan Serpil Uzer metrelerce sürüklenince kol ve bacaklarından yaralandı.

    Polis ifadesinde 14 yaşındayken evlendiği eşi ile yaklaşık 4 yıl önce ayrıldıklarını söyleyen Serpil Uzer, “D. onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi, tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler. D. açık kalp ameliyatı geçirdi. Sürekli kontrolleri var. Düzenli ilaç kullanması gerekiyor “ dedi. Ayrıldığı eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Uzer, “Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım” diye tehdit ettiğini söyledi.

    Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışmada sonunda M.R.K’nın izini bularak gözaltına aldı. D.K kurtarılarak annesine teslim edildi. M.R.K, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sancaktepe’de kaçırılan çocuk kurtarıldı

    Etiketler: kaçırılan çocuk , kurtarıldı , son dakika , haberler
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