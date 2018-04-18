Sanayi sitesinde korkutan dakikalar... Alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor.



Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.



Yangın itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.