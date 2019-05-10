Sanatçılara tartışma yaratan tepki
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçılara karşı şu mesajı yayımladı:
“Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta “emir komuta zinciri” gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!” Özel’in mesajı, sosyal medyada tartışma yarattı.
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