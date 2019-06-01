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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
01.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar çıktı, istenen ceza belli oldu

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'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar çıktı, istenen ceza belli oldu

İstanbul Avcılar'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'nın (25) boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan, öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen şüpheli Emre Çiçek (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Olay günü yaşanan vahşetin detayları da iddianamede ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Emre Çiçek, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'yı 'Sana bir sürprizim var" diyerek çalıştığı iş yerine götürdü. Emre Çiçek, önce Rabia K.'nın gözlerini kapattı, ardından da ellerini, ayaklarını falçatayla yaraladı, boğazını kesti. Emre Çiçek dışarı çıkarak bir süre sonra yanında Yunus Kıldır (25) ile geri geldi. Yunus Kıldır, 'Beni bu işe karıştırma, kimseye bir şey söylemem" dedi ve olay yerinden ayrıldı.

Emre Çiçek, öldüğünü düşündüğü Rabia K.'yı bir çuvala koyarak göl kenarına attı, üzerinden araçla geçti. Ardından eve giden Emre Çiçek, ailesine "Acil olarak evden uzaklaşın, sevdiğim kıza zarar verdim" diyerek tekrar evden ayrıldı.

Çiçek'in babası Ali Çiçek de Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ni arayarak durumu anlattı ve Rabia K.'nın hayatından endişe ettiğini söyledi. Polisler Rabia K.'nın evine gitti, baba Şerif K. da kızının Emre Çiçek ile birlikte olduğunu bildiğini ancak kızının telefonuna ulaşamadıklarını söyledi. Emre Çiçek 6 Şubat 2019 günü saat 03.20'de Esenler Otogar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu, olayı anlattı.

Polis, Rabia K.'yı yarı çıplak halde, elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlar içinde göl kenarında buldu. Rabia K. yaşam belirtisi vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLAN EMRE ÇİÇEK: BIÇAK RABİA'NIN BOĞAZINA GELDİ

Emre Çiçek ifadesinde "Kız arkadaşım Rabia K. ile akşam saatlerinde buluştum. Sonra arkadaşımın tekstil atölyesine gittim. Olay günü sarhoştum. Rabia K. ile tartıştım. Bu sırada Rabia K. iş yerinde bulunan falçatayı alarak bacağına ve boğazına zarar verdi. Sinir krizi geçirmesi nedeniyle Rabia K.'yı hastaneye götürmek için elinden ve ayaklarından bağladım. Rabia K.'nın telefonundan ailesini arayarak ve mesaj atarak 'Geleceğiz" şeklinde onları oyaladım. Amacım Rabia K.'yı hastaneye götürmekti. Rabia'yı bağlarken onu bağırmaması için bıçakla korkutmak maksadıyla tehdit ettim. O sırada arbede çıktı. Elimdeki bıçak Rabia'nın boğazına geldi. Öldüğünü düşünerek Rabia'yı torbaya koymaya karar verdim. Ellerini ve ayaklarını iyice bağladım. Sonra torbaya koydum. Rabia'yı aracın bagajına yerleştirdim, arabayı hareket ettirdim, göle gittim. Rabia'yı göl kenarına bıraktım. Rabia'nın kafa tarafına gelen torbayı açtım birileri geçerse görsün diye düşündüm. Ardından babama olayları anlattım. Babam da "teslim ol" dedi. Ben de önce otele gittim, sonra teslim oldum" dedi.

RABİA K: "TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI, BALTAYLA VURDU, ARABAYLA ÜZERİMDEN GEÇTİ"

Olay sonrası yoğun bakımda tedavi gören ve konuşamayan Rabia K. yazarak ifade verdi:
''İş yerine gittik, 'Sana bir sürprizim var' diyerek gözlerimi kapattı. Emre'ye ayrılmak istediğimi söylemem üzerine ellerimi ve ayaklarımı bağladı. 'Sen bana ihanet ettin' diyerek önce boynumu falçata ile kesti. 'Yaşamak istiyorsan benim olacaksın' dedi ve ellerimi ve ayaklarımı açmadan tecavüz etmeye çalıştı. Beni boğmaya çalıştı. Öldüğüme kanaat getirmeyince soluk borusuna bir darbe daha vurdu. Çırpınırken balta ile vurmaya başladı. Bana bir hap verdi. Üstümü örterek dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra yanıma biri ile geldi, 'Geberdin mi?' diyerek beni tekmeledi. Yanındaki kişi 'Beni bu işlere bulaştırma, ben kimseye bir şey söylemem' diyerek gitti. Bu sırada annem aradı; 'Geç oldu kızımı eve bırak' dedi. Emre de '10 dakikaya bırakacağım' dedi ve telefonu kapattı. Beni büyük bir çuvala koydu, ardından da arabanın bagajına koydu ve bilmediğim bir yere bırakarak araba ile üzerimden geçti. Aşağıya doğru yuvarlandım. Nefes alamadım. Bir şekilde çuvaldan çıktım ancak nasıl çıktığımı hatırlamıyorum." 

2 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia K.'nın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtti. Soruşturma sonunda savcılık, şüpheli Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Vahşetten mucize kurtuluş Falçatayla boğazını kesti, dakikalarca işkence yaptı...
Vahşetten mucize kurtuluş! Falçatayla boğazını kesti, dakikalarca işkence yaptı...
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