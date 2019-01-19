‘Samsun’dan aday olabilirim’
MHP’den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta, “Bunu hak etmedim. Ülkücülerin hukukunu korumaya çalıştım” dedi.
Usta, İYİ Parti de dahil, çok sayıda çevrenin, Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olması yönünde teklif getirdiğini de belirterek, “O talebe kayıtsız kalamam. Teklifleri değerlendiriyorum” dedi. Usta’nın açıklamaları şöyle: “EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) meselesini Devlet Bey’e danışmadım. Fakat bizim seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz bir konudur. Üç sloganımızdan birisiydi. İlkeli siyasetten bahsediyorsak böyle olması kaçınılmazdı. İYİ Parti’nin önergesine destek verdiğimiz için oldu sanki. 29 Aralık’ta AKP İl Başkanı Hakan Karaduman, TV programında bizi küçümseyen ifadeler kullandı. 31’inde beyanat verdim. Kırgın olmamak mümkün mü?”
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