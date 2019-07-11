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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
11.07.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Samsun'dan acı haber geldi

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SAMSUN'da 15 yaşındaki A.A., teyzesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktığı otomobille kaza yaptı. Devrilen otomobildeki Ömer Tuğrul Çakar (15) öldü, 2'si ağır, 5 çocuk yaralandı.

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  • 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi
  • 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi
  • 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi
  • 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. A.A., teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili izinsiz alarak aynı yaştaki 5 arkadaşıyla gezintiye çıktı. Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, A.A.'nın kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. 

​İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Tuğrul Çakar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. 

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