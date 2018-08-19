Samsun'da korkunç olay
Samsun'da denize giren, üçü aynı aileden 4 kişi boğuldu, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde Kadir, Emrah, Erkan ve Mehmet Veral ile Furkan Şener denize girdi. Bu kişilerin, bir anda suda gözden kaybolmaları üzerine yakınları kurtarma ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 5 kişi de sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kadir, Emrah ve Erkan Veral ile Furkan Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Veral'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.
Samsun'da 4 kişinin boğulmasının ardından 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. Birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren Serhat Ahmet Beyazkılıç (26) ve Serhat Üsündağ (22) boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar 2 genci kurtararak kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi aciline kaldırılan gençlerden Serhat Ahmet Beyazkılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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