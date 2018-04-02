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    Şamil Tayyar'dan 'FETÖ Borsası' ifadesi

    (DHA)
    02.04.2018 - 17:03 | Son Güncelleme:

    Şamil Tayyar 'FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili ifade verdi.

    AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, 'FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Gaziantep Savcılığı, açtığı soruşturma kapsamında Tayyar’ın tanık olarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı yazmıştı. Tayyar, bir televizyon programında yaptığı açıklamada FETÖ davalarıyla ilgili FETÖ borsası kurulduğu iddialarında bulunmuş, FETÖ’den tutuklu iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı olarak tahliye edildiğini öne sürmüştü.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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