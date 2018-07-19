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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Saman nezlesi nasıl geçer? Saman nezlesi belirtileri nelerdir?

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Saman nezlesi nasıl geçer? Saman nezlesi belirtileri nelerdir?

Saman nezlesi, yaşam kalitesini düşüren önemli belirtilere neden olabilmektedir. Burun akıntısının su kıvamında olması, koku almada sorun yaşanması saman nezlesinin yarattığı problemlerden bazılarıdır. Tedavisi genel olarak tetikleyici etkilerden uzak durmak olan bu rahatsızlık, ilaç tedavisi ve aşı yöntemiyle de engellenebilmektedir. İşte, saman nezlesi hakkında bazı bilgiler

Burun içini kaplayan mukozanın alerjik nedenli iltihaplanmasına denir. Özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür. Genetik geçişli allerjik hastalıkların en sık görüleni olup pek çok gelişmiş ülkede nüfusun yaklaşık %10-20'sinde bulunmaktadır. 

Şikayetleri: Bu hastalığın en belirgin belirtileri; hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, kaşıntı ve genizde akıntıdır . Rahatsızlığı yaşayan kişiler, sigara dumanı, parfüm ya da soğuk, kuru hava gibi tahriş edici maddelere karşı daha duyarlı olabilirler. En önemli nedeni havada uçuşan polenler ve ağaçlardır.  Benzer şekilde küf, hayvan tüyü, ev tozu ve akarlarına karşı da gelişebilir. Kuru ve rüzgarlı havalarda polen miktarı fazladır ve görülme sıklığı da artar. Mevsimsel olarak özellikle bahar aylarında ortaya çıkan ağaç polenleri neden olur. Tüm yıl devam eden durum da ise hamam böcekleri ve ev tozu akarları neden olur. Evde köpek, kedi, kuş gibi hayvanları beslemek şiddetini arttırabilir. 

Bulguları: Muayenede en çok saptananlar su gibi burun akıntısıdır.  Koku almada bozuklukla beraber burun muayenesinde burun etlerinin büyümüş olduğu ve soluk bir görünüm kazandığı görülür. Bazen burun akıntısı kamera ile muayenede geniz akıntısı olarak görülebilir. Gözlerde yaşarma kızarıklık görülebilir. Göz altında morumsu çizgilenmeler, burun kaşıma belirtisi diğer muayene bulgularıdır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Ayrıntılı olarak hastadan alınan bilgiler tanıda en önemlisidir.Buna ek olarak allerjiyi gösterebilen kan tahlilleri ilk planda yapılır. Deriye uygulanan allerji testi diğer bir önemli testtir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

1-Kişide alerjiye neden olan etkenlerden uzak durulması, tedavinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Saman Nezlesinden korunmak için öncelikle, tozun ve dumanın bulunduğu alanlardan uzak durmak gerekir. Kişi çok hassas durumdaysa maske takabilir. Bulunulan ortamda, ısı ve nem iyi ayarlanmalıdır. Polenlerin arttığı mevsimlerde mümkün olduğunca dış mekânlarda bulunmamak, çok fazla kapı, pencere açmamak gerekir. Evde; akar tutan halı, kilim, battaniye ve (özellikle uyunan odada) çok fazla bitki bulundurmamak gerekir. Hayvanların tüyleri de alerjiye neden olduğu için evde hayvan beslenmemelidir. Nevresimler, sıklıkla sıcak suyla yıkanmalıdır. Elektrik süpürgesi satın alınırken tozu dışarıya vermemesine dikkat edilmelidir. Özellikle çocukları korumak için, evdeki oyuncakların alerjik olmamasına dikkat edilmelidir.

2-İlaç tedavisi: Bu tedavi ağızdan alınan haplardan ve burun spreylerinden oluşmaktadır

3-Desensitizasyon (Aşı Yöntemi): Aşıyla alerji tedavisi, alerjiden kaçınmanın mümkün olmadığı ve (veya) ilaç tedavisinden fayda görülmediği durumlarda, alerjenin düşük dozdan başlayarak, artan şekilde enjektörlerle cilt altına verilmesi yada dil altından verilmesi ile yapılır. Bunun yeni geliştirilmiş farklı uygulamaları mevcuttur.

4- Cerrahi Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi sonrasında en önemli husus allerjene maruziyetten uzak durulmasıdır.Gerekli önlemler hassasiyetle alınmalıdır. Gerektiğinde yeniden doktora başvurulmalı ve belirli dönemlerde ilaç desteği alınmalıdır.

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