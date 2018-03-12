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    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyor

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    12.03.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    GALATAPORT Projesi kapsamında yapılacak Salıpazarı Kruvaziyer Limanı için, Galata Köprüsü’nden Mimar Sinan Üniversitesi’ne kadar 53 bin metrekarelik kıyı şeridi denizden taranacak. Çalışmalarda çıkacağı hesaplanan 500 bin metreküp deniz kökenli malzeme Silivri’ye taşınacak. Yıkılan binalardan kalan hafriyat ise karada bertaraf edilecek. Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’nın 11 Eylül 2015 tarihli ÇED raporunda herhangi bir dip taraması yapılmayacağı belirtilmişti.

    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyorSalıpazarı Rıhtımı 1960’larda betonarme kazıklar üzerine inşa edildi. Daha sonra bu kazıklara içi betonlanmış çelik borulu kazıklar da ilave edildi ve rıhtım ön tarafa doğru uzatıldı. Ancak kazıkların zamanla çürüdüğü tespit edildi.

    Galataport Projesi kapsamında Salıpazarı Rıhtımı yıkıldı. Ancak çalışmalar sırasında rıhtımın altında kalan deniz tabanında canlı yaşamının sürdüğü tespit edildi.

    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyor
    Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımlar A.Ş. de hem deniz zeminindeki inşaat atıklarını temizlemek ve denizel kökenli malzemeyi taşımak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na izin başvurusunda bulundu.

    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyorBölgeden alınan 5 numune tehlike analizi için TÜBİTAK’a gönderildi. Numuneler tehlikesiz çıktı. İnşaat atıklarının karada bertaraf edilmesine deniz tabanından alınacak malzemenin ise Silivri açıklarındaki alana dökülmesi kararlaştırıldı.

    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyor
    GÜNDE 3 BİN METREKÜP MALZEME TARANACAK

    Proje kapsamında günde 3 bin metreküp malzeme taranacak. Dip taramasını ekskavatör tipi tarak gemisi ve kesici-emici tarak gemisi yapacak. Taranan malzemeler 2 adet 500 metreküp kapasiteli veya 1 adet bin metreküp kapasiteli duba ile döküm alanına taşınacak.

    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyorDökü alanı olarak kıyıdan yaklaşık 10 deniz mili uzaklıkta ve derinliği 400- 700 metre arasında olan Silivri Dökü Alanı (SDA) belirlendi. Projenin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan tarama döküm izni alındıktan sonra, yaklaşık olarak 8-16 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

    Salıpazarı Rıhtımı’nın deniz zemini de taşınıyor

    Etiketler: Salıpazarı , Silivri , Galataport , Salıpazarı Kruvaziyer Limanı , Galata Köprüsü , gündem
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