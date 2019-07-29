Salı günü hava nasıl olacak? 30 Temmuz hava durumu tahminleri
Haftanın ikinci gününde Türkiye geneli hava durumu tahminlerini merak edenler, akşam saatlerine doğru araştırmalarına hız verdi. 30 Temmuz Salı günü, yurt genelinde yağmur yapıp yağmayacağını ve hava sıcaklığı değerlendirmelerini Meteoroloji internet sitesinde paylaştı. Peki, salı günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 30 Temmuz hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor. İşte, 30 Temmuz Salı il il hava durumu raporu.
Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne ve Kırklareli, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
BURSA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 39°C
Az bulutlu
BAYBURT 13°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Yorumları Göster
Yorumları Gizle