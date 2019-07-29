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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Salı günü hava nasıl olacak? 30 Temmuz hava durumu tahminleri

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Salı günü hava nasıl olacak? 30 Temmuz hava durumu tahminleri

Haftanın ikinci gününde Türkiye geneli hava durumu tahminlerini merak edenler, akşam saatlerine doğru araştırmalarına hız verdi. 30 Temmuz Salı günü, yurt genelinde yağmur yapıp yağmayacağını ve hava sıcaklığı değerlendirmelerini Meteoroloji internet sitesinde paylaştı. Peki, salı günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 30 Temmuz hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor. İşte, 30 Temmuz Salı il il hava durumu raporu.

Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı günü hava nasıl olacak 30 Temmuz hava durumu tahminleri

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne ve Kırklareli, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

BURSA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Salı günü hava nasıl olacak 30 Temmuz hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 39°C
Az bulutlu

BAYBURT 13°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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