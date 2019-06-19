Saldırganlar tutuklandı
AKİT TV’de Türk askerine hakaret ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan, 14 Haziran’da 4 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramıştı.
Saldırganlar Ferhat Ö., Serdar A., Bayram G. ile Savaş K. yakalanmıştı. Dün Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Ankara’da yaşadıklarını, olaydan bir gün önce İstanbul’a gezmeye geldiklerini söylediler. Şüpheliler, gezerken Alan’la karşılaştıklarını, “Televizyonda askerlerle ilgili neden böyle bir şey söyledin” diye sorunca Alan’ın kendilerine küfür ettiğini ileri sürdüler. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten şüpheliler, karşılaşmalarının da tamamen tesadüf olduğunu söyledi. ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Ferhat Ö., Serdar A., Bayram G. ve Savaş K. tutuklandı.
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