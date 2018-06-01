Salda'yı rahat bırakın

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan, doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan gölün kıyısında, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki festivale bazı ünlü şarkıcı ve grupların konser vermesi planlanırken, etkinlik alanında 10 bin çadır kurulması, binlerce insanın gelmesi bekleniyor.



Salda Gölü kıyısında bu yoğunlukta katılımın göl için büyük bir yok oluş anlamına geldiği söylenen Doğa Derneği’nden yapılan açıklama özetle şöyle:



“Belki de Salda Gölü’nde yapılacak en güzel festival, hiç festival düzenlemeyerek gölün sahip olduğu benzersiz çeşitliliği korumaktır. Ulusal mevzuata göre belirlenmiş sit alanı sınırları, Salda Gölü'nün yaşaması için gerekli koruma altyapısını sağlamaktan uzak. Kapalı havza sınırları içerisinde gerçekleşecek her türlü insan faaliyeti gölün bütünü üzerinde büyük etkiye sahip. Ayrıca yüksek desibeldeki sesin göl kıyılarında üreyen kuş popülasyonları ve kuş yavruları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurması da kaçınılmaz."





DÜNYADAKİ TEK YAŞAMA ALANI: Salda Gölü’nün Türkiye’deki 313 önemli doğa alanından biri, kapalı havza gölü olduğunun özellikle vurgulandığı Doğa Derneği açıklamasında, “Kendisini çevreleyen dağlardan dolayı etrafındaki ekosistemlerle bir bağı yok. Bu sebeple de yüksek biyolojik çeşitlilik, nadirlik ve benzersizlik özelliklerine sahip. Gölün kıyıları nesli küresel ölçekte tehlikede olan Salda dişli sazancığının (aphanius saldae) dünyadaki tek yaşam alanı. Salda Gölü ayrıca birçok ördek türü için önemli bir üreme ve beslenme alanı” denildi.