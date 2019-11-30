Salda’ya millet bahçesi vizesi
Burdur'daki Salda Gölü’nün bulunduğu Yeşilova sakinlerinden Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz, Gazi Osman Şakar, bölgeye yapılması planlanan millet bahçesi ihalesinin iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ye karşı Isparta İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
Dava dosyasında, millet bahçesinin göl ve havzasında kaldığı, gölün “önemli doğa alanı vasfında, sit alanında bulunduğu” vurgulanarak böyle bir ihale yapılmadan önce ekolojik rapor alınması gerektiği, imar planları kesinleşmeden uygulamaya geçildiği, bölgedeki kesici inşai faaliyetlerin endemik canlıları yok edeceği, millet bahçesinin göl çevresindeki işgali azaltmayacağı, doğal güzellikleri bozacağı belirtilmişti. Isparta İdare Mahkemesi, yetkisizlik kararı ile dava dosyasını Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara İdare Mahkemesi, 25 Kasım’da ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın oybirliğiyle reddine karar verdi. Salda sakinleri adına dava açan avukatlar, karara itiraz edeceklerini belirterek Danıştay’a başvuracaklarını duyurdu.
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