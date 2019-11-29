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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
29.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Salda Gölü ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı

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Salda Gölü ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı

Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. 5 Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar, kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini söyledi.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından 'yürütmenin durdurulması ve iptali' istemiyle Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, yetkisizlik kararı ile dava dosyasını, Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Dosyayı incelemeye alan mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den ihale onay belgesi düzenlendikten sonra yapılan işlemler ile ihale kararının hangi idari makam tarafından alındığı ve onaylandığına dair belgeleri istedi. Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, 25 Kasım günü, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

Kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan uygun görüş doğrultusunda hazırlanan koruma almaçlı imar planları ile Salda Gölü ve çevresinde yapılması öngörülen ve daha sonra proje sınırı genişletilen Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik işlemlerin uygulamaya konulması amacıyla gerçekleştirilen ihale işlemi ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Davacıların, ihale süreci dışında kalan proje ve ÇED kararına yönelik iddialarının ise bu davada incelenebilme olanağı bulunmadığı kaydedildi.

TEMYİZ EDECEKLER

5 Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ve Mustafa Şahin, kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini açıkladı.

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