Sakarya Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları neler?
Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olmak üzere toplam 14 kişi istihdam sağlayacak. Başvuru formuna ise sakarya.edu.tr internet adresinden erişilebilecek. Peki, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanı başvuru şartları neler? Başvurular hangi tarihte? İşte, o konu hakkında detaylar.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine,"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte, kadro dağılımı ve başvuru şartlarıne yönelik detaylar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5- Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
6- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi: 18/10/2019
Giriş Sınavı Tarihi: 15/11/2019
Son Başvuru Tarihi: 01/11/2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 22/11/2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 08/11/2019
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