Sahurda hangi besinler tüketilmeli? Pratik ve lezzetli örnek sahur menüsü
Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile beraber, vatandaşların da iftar ve sahur hazırlıkları başladı. Sahurda tüketilmesi gereken yemekler, özellikle ev hanımları tarafından internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki, sahurda hangi besinler tüketilmeli? Sahur sofrasında neler olmalı? İşte, birbirinden pratik ve lezzetli sahur menüsü...
Oruç ibadetinin idrak edildiği Ramazan ayında, mideyi yormadan yeterli ve dengeli beslenmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Sahurda halsizlik yaşamamak ve tok tutan yiyeceklerle oruç tutmak için, uzmanlar sahur menülerinde dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki, örnek sahur menüsünde neler olmalı? İşte, mideyi yormadan sağlıklı ve lezzetli sahur sofrası tarifleri.
SAHUR MENÜSÜ NASIL OLMALI?
Günlük enerji ihtiyacı yeterli miktarda karşılanamadığı takdirde gün içinde kan şekeri düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik, uyku isteği, konsantrasyon azalmasına sebep olabilir. Bu yüzden sahur menüsünde yeterli ve kaliteli protein kaynağı olarak yumurtayla birlikte peynir, ceviz ve yeşilliklerden oluşan kahvaltıda açık çay veya ayran tüketilebilir. Başka bir alternatif ise çorba, sebze yemeği, kepekli ekmek ve yoğurttan oluşan bir öğün olabilir
MİLFÖY HAMURUNDAN PRATİK ÇITIR TOST
Malzemeler
2 adet milföy
Kaşar peyniri
Arzuya göre sucuk salam sosis Ketçap
Hazırlanışı:
Tost makinesine buzu çözülmüş milföy yaprağını koyun ve tost makinesinin kapağını kapatın. Milföy hamurları puf puf kabarıp biraz kızarınca, kızarmış tarafını iç tarafa alıp, üzerine arzuya göre bir miktar ketçap sürün. Arzu edilen iç malzemesini koyun ve diğer milföy yaprağını üzerine kapatın. İç malzemesi pişip kaşarlar eriyene kadar pişirin.
MENEMEN TARİFİ
Malzemeler
3 adet orta boy domates
3 adet orta boy yeşil biber
6 yemek kaşığı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tuz
½ tatlı kaşığı kara biber
6 adet yumurta
Hazırlanışı
Domates ve yeşil biberi yıkayın. Yağı tencereye koyun, yeşil biberin sap ve çekirdeklerini ayıklayın, ara sıra karıştırarak 2-3 dakika öldürün. Domatesi küp küp doğrayın, yeşil bibere ekleyin, tuz ve kara biberi koyup karıştırın, kısık ateşte 7-8 dakika pişirin. Yumurtaları yıkayıp, ayrı bir kaba tek tek tazeliğini kontrol ettikten sonra domatesli karışıma katıp karıştırın. Kısık ateşte yumurta katılaşıncaya kadar 2-3 dakika pişirin.
KOLAY SAHUR POĞAÇASI TARİFİ
Malzemeler
3 su bardağı un
1 su bardağı tam buğday unu
1 çay bardağı süt
½ çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
½ paket yaş maya
½ su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için: 4 adet haşlanmış patates 100 gram kaşar peyniri 100 gram beyaz peynir 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı
Hazırlanışı
Geniş bir karıştırma kabına normal unu ve tam buğday ununu alın. Unun içine tuz atın ve ortasını havuz gibi açıp yaş mayayı koyun. Mayanın üzerine zeytinyağı ve sütü döküp yumurta kırın. Oda sıcaklığında beklemiş tereyağını da karışıma ilave edin. ½ bardak ılık suyu ekledikten sonra sıvılarla mayayı eritin. Ortadaki malzemeleri karıştırdıktan sonra kenardaki unu da alarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Başka bir kaba poğaçanın iç harcını hazırlamak için patatesleri rendeleyin. Kaşar peynir ve beyaz peyniri de patateslerin üzerine ekleyin. Tuzunu attıktan sonra iç harcı iyice yoğurun. Poğaça hamurunu bezelere ayırın ve bu bezeleri yuvarlayın. Bezelerin ortalarına hazırladığınız harcı koyun ve tekrar yuvarlayın. Hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin, üzerlerine yumurtası sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
10 DAKİKADA HAZIRLANAN PRATİK SAHUR BÖREĞİ
Malzemeler
2 tane yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
3 adet yufka
1,5 çay bardağı süt
İç harcı için: ½ su bardağı yağsız sert peynir
10 dal maydanoz
Hazırlanışı
Geniş bir tavayı sıvı yağ ile yağlayıp yufkanın birini kenarlardan sarkacak şekilde yayın. Derin bir kaba süt, sıvı yağ, yumurta koyup iyice çırpın ve tavaya serdiğiniz yufkanın üstüne 4-5 yemek kaşığı bu karışımdan sürün. Yağlanmış olan yufkanın üstüne kalan 2 yufkadan 1 tanesini 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak serin. Tekrardan üstüne hazırladığınız yağlı harçtan 4-5 yemek kaşığı sürün. Bir kabın içinde ezilmiş peyniri ve küçük küçük doğranmış maydanozları iyice karıştırın ve bu harcı yufkanın üstüne her yere eşit olacak şekilde yayın. Son yufkayı da yine aynı şekilde 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak üzerine serin ve kalan yağlı harcı dökün. Son olarak en alta serdiğiniz yufkanın kenarlarını katlayarak böreği kapatın. Tavanın altını orta ateşte olacak şekilde yakın. Böreği çift taraflı kızaracak şekilde pişirin. Ocağı kapatıp sıcak olarak servis yapın.
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