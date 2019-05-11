Sahur ve iftarın ortak sorusu: Ezan okunurken su içilir mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı, her sene olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumlar hakkında hatırlatmada bulundu. Hem iftarını yapacak hem de sahura kalkacak olan vatandaşlar, ezan okunurken su içilip içilmeyeceğini merak ediyor. Peki, ezan okunurken su içilir mi?
Ramazan ayında en çok cevap aranan sorulardan biri de ezan okunurken “su içme” konusu oldu. Peki, Diyanet ezan okunduğu esnada su içme konusuna ne yanıt veriyor. Ezan okunurken su içilir mi?
''Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur''.
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