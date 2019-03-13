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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Sahte senet davasında yeni gelişme

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Sahte senet davasında yeni gelişme

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik “sahte senet” suçlamalarına ilişkin soruşturma ve dava sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu’nun dava ve soruşturma konusu senet üzerinde yaptığı incelemede, imzanın Yavaş’a borçlu olduğu iddia edilen iş adamına ait olmadığına dair rapor verdiği ortaya çıktı. Davanın duruşma zabıtlarındaki beyanlarında Yavaş, imzaların kendi yanında atıldığını iddia etmişti.

Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve ilgili vergiyi ödemediği de iddia edildi. Dosyadaki beyanlarına göre Yavaş bu durumu “Makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu, bu yüzden senet imzalandı” diyerek açıkladı. 

MİLYONLARCA LİRALIK İHTİLAF

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı. Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce SAMAŞ'ın sözleşmeden doğan alacakları yönünden dava kabul edildi, cezai şart yönünden ise reddedildi. Bunun üzerine SAMAŞ'ın avukatı M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle iş insanı Necmettin Kesgin'den müvekkil şirketi adına maddi yardım istedi. Firmaya destek vermeyi kabul eden Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Mansur Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ tarafından dava sürecinde verilen maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senet Kesgin'e verildi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Kesgin ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, iddiaya göre, ara buluculuk yaparak, Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3,5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

TEKRAR PARA İSTEDİ

Mansur Yavaş, iddiaya göre, SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon TL'nin 1 milyon TL'sini Necmettin Kesgin'den isteyince bu kez ikili arasında uyuşmazlık oldu. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra'da takibe koyarak, tahsil etmek istedi. Keskin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

SENETTE YER ALAN İMZALAR KESGİN’E AİT DEĞİL

Necmettin Kesgin ayrıca 6'ncı Ticaret Mahkemesi'nde, Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı iddiasıyla 'menfi tespit' davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11'inci Asli Ticaret Mahkemesi'nde eş zamanlı olarak 'hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak' davası açtı. Bu iki dava 6'ncı Ticaret Mahkemesi'nde birleştirilirken, mahkeme, 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve Yargıtay tarafından da onanan 'kötü niyet' tazminatının tahsilini durdurdu. Mahkeme, sahte senedi yeniden incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu'nca da senette yer alan imzaların ve yazıların Kesgin'e ait olmadığı raporlandı.

Sahte senet davasında yeni gelişme

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