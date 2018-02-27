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    Sahte profesör bu kez yandı!

    Berktuğ ÖNCÜ (DHA)
    27.02.2018 - 15:46 | Son Güncelleme:

    Bursa'da, 'profesörlük' unvanını kullanarak kekemelik ve konuşma bozukluğu tedavi merkezi açan ve bir hastasının ihbarı üzerine gözaltına alınan, ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Emre Nuri Korkut, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    BURSA'da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi'nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut, işyerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi, kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvanı belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından 22 Şubat günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    Bursa Cumhuriyet savcısı'nın itirazı üzerine Emre Nuri Korkut için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Korkut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Sahte profesör bu kez yandı

    Etiketler: Sahte , profesör , tutuklandı , son dakika
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