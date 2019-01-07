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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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07.01.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Sahte polisler ikinci kez gidince yakalandı! 'Sen de bizi göreceksin...'

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Adana'da kendilerine polis gibi tanıtarak yılbaşı gecesi Tekel bayiinden alkol ve yiyecek aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların suçlamaları kabul etmeyerek, alkol ve yiyecekleri borç aldıklarını, daha sonra ödeyeceklerini söylediği öğrenildi. Zanlı Oktay Ç. yanında bulundurduğu telsiz için "Çocukluk merakım" dedi.

Olay merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Ç. (35) ile Emre S. (25) yılbaşı gecesi bir Tekel bayiine gitti. Oktay Ç. belinde Adana Emniyet Müdürlüğünün frekanslarının yüklü olduğu telsiz ile M.Ç.'ye "Saat 22.00'yi geçti bu saatten sonra alkol satmak yasak. Bundan dolayı sana ceza kesmemiz lazım ama biz sana ceza yazmayacağız, sen de bizi göreceksin" dedi. Daha sonra zanlılar Tekel bayiden 2 bin lira tutarında alkol ve yiyecek alıp ayrıldı.

İKİNCİ KEZ GELİNCE YAKAYI ELE VERDİLER

Ancak zanlılar birkaç gün sonra tekrar gelip yine aynı yöntemle alkol almak istedi. Bu kez Tekel bayi sahibi alkol ve yiyecek vermeyip daha sonra da polise giderek şikayette bulundu. Polis şikayet üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada emniyet birimlerinin kodlarının yüklü olduğu telsiz, bir sahte polis kimlik kartı ele geçirildi.

"BORÇ ALDIK, ÖDEYECEKTİK"

Zanlıların kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Tekel bayiden alkol ve yiyecekleri borç aldıklarını, daha sonra ödeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. Oktay Ç.'nin yanında bulunan telsiz için ise "Çocukluk merakım, ondan dolayı telsiz taşıyorum" dediği iddia edildi. 

Tekel bayiye gelerek bir süre burada kalıp, alkol ve yiyecek aldıkları görüntülenen zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Oktay Ç. tutuklanırken, Emre S. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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