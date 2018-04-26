Sahte para baronuna lüks rezidansta özel harekâtlı baskın

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, 6 ay önce sahte para basarak piyasaya süren bir çete ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada, 1999 yılından beri sahte para basmaktan hakkında değişik tarihlerde işlem yapılan Ö.F.C.'nin elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşıldı.

Ö.F.C.'nin Bahçeşehir'de kaldığı lüks rezidans dairesinde paraları bilgisayarda tasarladığı, daha sonra 15 renkli yazıcı yardımıyla sahte paraları hazırladığı belirlendi. 50-100 ve 200 TL'lik banknotlar hazırlayan çetenin paraları Antalya, Muğla ve İzmir'e göndererek piyasaya sürdüğü belirlendi. Kalpazanlık parasıyla lüks bir yaşam süren çete elebaşı Ö.F.C.'nin vurgun paralarını KKTC'de eğlence hayatında harcadığı tespit edildi. Ö.F.C.'nin grafikerlikte uzmanlaşarak sahte para baronu olarak tanındığı belirtildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Antalya, Gaziantep, Samsun ve Balıkesir'de çete üyelerinin adresleri özel harekât timleri desteğinde basıldı. 25 kişiye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Çete elebaşı Ö.F.C., Bahçeşehir'de paraları hazırladığı lüks rezidans dairesinde yakalandı.

Paraların hazırlandığı bilgisayar ve renkli yazıcılara el konulurken piyasaya sürülmeye hazırlanılan sahte 100 bin TL ele geçti. Adreslerinde bulunamayan 7 kişi aranmaya devam edilirken, gözaltına alınan 17 kişi sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Çete elebaşı Ö.F.C.'nin 1999 yılından beri sahte para basma olaylarına karıştığı, değişik tarihlerde bu suçlardan cezaevine girip çıktığı ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, bir ay içinde düzenlediği 3 farklı operasyonda, 3 farklı kalpazan çetesini çökertmiş, 13 milyon TL ve 1 milyon dolar sahte para ele geçirmişti.