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AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Sahte diplomayla işe girmiş! Soruşturma başlatıldı

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Sahte diplomayla işe girmiş! Soruşturma başlatıldı

Trabzon'da sahte diploma ve diğer belgelerle işe girdiği tespit edilen kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yaklaşık bir yıl önce DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde işe giren A.R.T'nin (44), sahte diploma ve ustalık belgeleriyle işe alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünün müracaatı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda, işçinin meslek lisesi diploması ve ustalık belgesinin sahte olduğu anlaşıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, A.R.T. hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı.

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