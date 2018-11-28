Sahte dekontla büyük vurgun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte dekontla büyük vurgun
GeriGündem Sahte dekontla büyük vurgun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.11.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Sahte dekontla büyük vurgun

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Sahte dekontla büyük vurgun

İnternet alışveriş siteleri üzerinden satış yapan bazı şirket ya da kişileri, satın aldıkları ürün karşılığında EFT yaptıklarını söyleyip sahte dekont göndererek yaklaşık 750 bin TL dolandıran 13 kişilik çete 6 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Çeteden çalıntı eşya alan 7 kişi de gözaltına alındı.

İnternet alışveriş siteleri üzerinden satış yapan bazı şirket ve kişiler, yaptıkları satış karşılığında kendilerine EFT yapıldığı söylenerek dekont gönderildiğini, banka hesaplarına baktıklarında paraların gönderilmediğini, eşyalarını satın alan kişilere de ulaşamadıklarını söyleyip ilgili savcılıklara başvurdu.

Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bankalardan EFT yoluyla para transferi yapılmadığı ve dekontların da sahte olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlere göre, çete üyeleri, internet alışveriş sitelerinden eşyalarını satışan çıkaran şirket ya da kişileri arayarak kendilerini şirket sahibi olarak tanıtıyordu. Eşyaları satın alarak EFT yaptıklarını söyleyip hazırladıkları sahte dekontları ilgili şirket ya da kişiye gönderiyordu. Dekontu görünce paranın hesaplarına yattığını düşünen kişiler, eşyaları çetenin verdiği adreslere gönderiyordu. Çete, adreslerine gelen eşyaları satarak vurgun yapıyordu.

Çetenin bir ay içinde jeneratörden sanayi tipi bulaşık makinesine, oto yedek parçalarından motora kadar sahte dekontlarla elde ettiği eşyalarla yaklaşık 750 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Çete üyelerinin kimliklerinin ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından 23 Kasım 2018 günü İstanbul merkezli Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Nevşehir'deki adresler basıldı. Çete elebaşı Erol B'nin de arasında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, çetenin dolandırdığı eşyaları satın alan 7 kişi de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayarlar, dolandırılan kişilere ait bilgilerin bulunduğu ajandalar, POS cihazları, cep telefonları ele geçti.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sahte dekontla büyük vurgun


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
daha fazla video için
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dini kitap vurgunu! Paraları yatlarda eğlenerek harcadılar…

Tahliyesi çok konuşulmuştu: Mahkemeden flaş karar

Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

İsyan ettiren kaza! Anne ve oğlu öldü... Lüks aracını bırakıp kaçtı!