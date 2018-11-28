Sahte dekontla büyük vurgun
İnternet alışveriş siteleri üzerinden satış yapan bazı şirket ya da kişileri, satın aldıkları ürün karşılığında EFT yaptıklarını söyleyip sahte dekont göndererek yaklaşık 750 bin TL dolandıran 13 kişilik çete 6 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Çeteden çalıntı eşya alan 7 kişi de gözaltına alındı.
İnternet alışveriş siteleri üzerinden satış yapan bazı şirket ve kişiler, yaptıkları satış karşılığında kendilerine EFT yapıldığı söylenerek dekont gönderildiğini, banka hesaplarına baktıklarında paraların gönderilmediğini, eşyalarını satın alan kişilere de ulaşamadıklarını söyleyip ilgili savcılıklara başvurdu.
Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bankalardan EFT yoluyla para transferi yapılmadığı ve dekontların da sahte olduğu belirlendi.
Yapılan tespitlere göre, çete üyeleri, internet alışveriş sitelerinden eşyalarını satışan çıkaran şirket ya da kişileri arayarak kendilerini şirket sahibi olarak tanıtıyordu. Eşyaları satın alarak EFT yaptıklarını söyleyip hazırladıkları sahte dekontları ilgili şirket ya da kişiye gönderiyordu. Dekontu görünce paranın hesaplarına yattığını düşünen kişiler, eşyaları çetenin verdiği adreslere gönderiyordu. Çete, adreslerine gelen eşyaları satarak vurgun yapıyordu.
Çetenin bir ay içinde jeneratörden sanayi tipi bulaşık makinesine, oto yedek parçalarından motora kadar sahte dekontlarla elde ettiği eşyalarla yaklaşık 750 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.
Çete üyelerinin kimliklerinin ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından 23 Kasım 2018 günü İstanbul merkezli Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Nevşehir'deki adresler basıldı. Çete elebaşı Erol B'nin de arasında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, çetenin dolandırdığı eşyaları satın alan 7 kişi de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayarlar, dolandırılan kişilere ait bilgilerin bulunduğu ajandalar, POS cihazları, cep telefonları ele geçti.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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