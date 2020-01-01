MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti
GeriGündem Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Okan ÇALIŞKAN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

Mersin'de sahte alkol nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 aydır tedavi altında olan Mehmet Çatak (63), yaşamını yitirdi.

Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Çatak, Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesinin Tarsus ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Temmuz ayında Mersin'de sahte alkolden 8 kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişi de hastanede tedavi olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle