Sahip oldukları her şey gitti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.10.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

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Antalya’da müstakil evinde çıkan yangında 30 yıllık birikimini kaybeden kalp hastası baba uzanacak kendilerine yardım elini bekliyor. Tüm birikimini 7 dakikada kaybeden Ahmet Kurt, “Yangın gece çıksaydı 4 kişilik ailem yok olmuştu” dedi.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde müstakil bir evde oturan 48 yaşındaki Ahmet Kurt’un evinin arka bölümünden dün öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Evin içine duman dolmasıyla çocuklar ve anne Havva Kurt, hemen kendilerini dışarı attı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evden geriye ise sadece enkaz kaldı. 30 yıllık birikimleri ve 20 bin lira parası yanan Kurt, ailesi dışarıda kaldı. Kalp hastası ve malulen emekli olan Ahmet Kurt, evinin tefrişatının yapılması ve eşya yardımı bekliyor.

Sahip oldukları her şey gitti

"Yangın gece olsa cenazemiz çıkardı"

30 senelik birikimini evine yatırdığını dile getiren Ahmet Kurt, bazı eşyaların ise taksitini daha bitiremediğini kaydetti.
Oğlunu da kısa süre önce nişanladığını ve düğün hazırlığında olduklarını anlatan Kurt, her şeyin yanıp bittiğini aktardı. Yangının dün öğle saatlerinde meydana geldiğini anlatan baba Kurt, “Oğlum, eşim ve kızımın evde olduğu esnada arka bölümden dumanlar çıkmaya başlıyor. Oğlum hemen ailemi koşarak dışarı çıkarıyor. 7 dakika içinde ev bu hale geliyor. Yangının gündüz olması bizi kurtardı gece olsa bizim cenazemiz çıkardı. Kötünün iyisi canımızı kurtardığımıza şanslıyız. Bir de pencere ve kapılarda demir korkuluklar var. Dışarı çıkma şansımız yoktu” dedi. Kurt, evden bir iğne dahi alamadıklarını sadece üzerilerindeki kıyafetlerin olduğunu söyledi.

"Destek bekliyorlar"

Oğlunun düğününde kullanmak üzere biriktirdikleri 20 bin liranın da yangında yandığını ifade eden Ahmet Kurt, “Eşyalarımı tek tek yeni almaya başlamıştım. Taksitlerini ödüyordum. Başımızı sokacak üstü kapalı bir yer istiyoruz. Tek başıma bu evi geri yapamam. Şimdi komşularımda kalıyorum ama nereye kadar. Evin tefrişatı konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Devletimiz en zor durumda yanımızda olacaktır” diye konuştu.

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Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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