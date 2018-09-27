Sahil güvenlik uzman çavuş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sahil güvenlik uzman çavuş alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurularını tamamlayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Sahil güvenlik ekibinde çalışmak için başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, sahil güvenlik uzman çavuş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Henüz 27 yaşını doldurmamış olan bireylerin başvurduğu Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı başvurusu, 27 Eylül tarihinde sona erdi. 4 farklı branşta başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdide sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, sahil güvenlik uzman çavuş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden 12 Ekim 2018 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.
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