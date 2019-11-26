Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak! e Devlet memur alımı başvuru ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak! e Devlet memur alımı başvuru ekranı
GeriGündem Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak! e Devlet memur alımı başvuru ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.11.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak! e Devlet memur alımı başvuru ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak! e Devlet memur alımı başvuru ekranı

Sahil Güvenlik Komutanlığı yayımladığı ilana göre devlet memuru alımı yapılacağını duyurdu. 12 farklı branşta açıktan atama yoluyla alınacak olan devlet memurları 25 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayacak. Başvurular e Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman alınacak? İşte, merak edilen detaylar.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memur alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan adaylarda, 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü aranacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuruları nasıl yapılır? İşte, e Devlet memur alımı başvuru ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.

Başvurular, 25 Kasım-05 Aralık 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

3. Başvuruda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

6. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

7. Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.

8. 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları taşımak.

E DEVLET BAŞVURU EKRANI

MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?

Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 13 Aralık 2019 tarihinden sonra mülâkat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

NOT-4: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.

İLANLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle